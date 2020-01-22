Таємне викрадення майна інкримінують працівники Борщівського відділення поліції мешканцю району. Чоловік викрав з помешкання знайомого гроші.

До поліцейських із заявою про крадіжку звернувся житель села Гермаківка. Розповів, що до хати проник злодій і викрав його гаманець, а з ним – 650 євро та 200 злотих. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився знайомий потерпілого, 46-річний місцевий житель. Скоєнню злочину передувала гулянка. Підозрюваний випивав в будинку односельця, який нещодавно повернувся з заробітків. Зловмисник запримітив у нього туго набитий гаманець. Господар сховав портмоне у шафу, перед тим, як покинути домівку. Разом вирушили на іншу гостину, і вже там злодій вирішив повернутися до хати аби викрасти гаманець. Зумів відчинити старий замок та привласнити чуже.

Коли ж правоохоронці розшукали зловмисника, чужих грошей у нього залишилося небагато. Як з’ясувалося, краденою готівкою той компенсував збитки від попереднього злочину – крадіжки туй з приватного господарства.