Краде все, що бачить – це про 62-річного жителя Бучацького району.

Чоловік уже неодноразово відбував покарання за різні злочини і скоро, вочевидь, знову сяде на лаву підсудних. На даний час Бучацьким поліцейським відомо про три нових кримінальні факти за участю рецидивіста. Злодій цупить все, що бачить. Днями шляхом вільного доступу викрав з-під обійстя старенький велосипед «Мінськ». Дещо раніше його здобиччю стала куртка, яку сушилась на вулиці. А ще чоловік поцупив у знайомого мобільний телефон. У всіх злочинах бучачанин зізнався.

Крадені речі правоохоронці у нього вилучили. Зловмиснику інкримінують статтю 1845 Кримінального кодексу – крадіжка, повідомляють у поліції.