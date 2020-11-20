До поліції почастішали звернення щодо шахрайств у сфері пошуку роботи в мережі Інтернет.

Один із потерпілих, користуючись мережею, натрапив на оголошення про заробіток в Інтернеті. Перейшовши за посиланням, заповнив анкету і згодом з ним зв’язався так званий роботодавець. Незнайомець запропонував заробіток в онлайн казино, переконавши тернополянина в безпрограшному варіанті. Чоловік пообіцяв особисту методику ведення гри при якій суми заробітку будуть сягати 6000 доларів США. Житель обласного центру на це спокусився, проте замість виграшів зазнав лише втрат.

Щоб не потрапити у подібну ситуацію, кіберполіцейські рекомендують: не спокушатися на великі суми заробітку в Інтернеті; не переказувати попередньо кошти за роботу. У більшості випадків, коли потрібно спочатку дати завдаток за роботу, – це шахрайські схеми, спрямовані на витягування коштів із громадян; перед тим, як приймати пропозицію про роботу варто перевіри всю можливу інформацію про роботодавця із відкритих джерел мережі; дотримуватись елементарних правил користування Інтернетом: не повідомляти дані своїх банківських карток, не надавати доступ до користування вашим персональним комп’ютером, користуватися перевірними платіжними системами та веб ресурсам; перед тим, як скористатися послугами невідомого ресурсу, перевірити його за посиланнями, можливо шахраї вже є у базі кіберполіції: https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ та https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/.

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті, перше, що потрібно зробити, – звернутися в поліцію за місцем проживанням, або звернутися за формою зворотного зв’язку на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.