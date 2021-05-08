Теренова гра “Гурби-Антонівці” зібрала на Тернопільщині молодь зі всієї України. Юнаки та дівчата проведуть у лісі на Шумщині понад 60 годин без сну.

Патріотична теренова гра “Гурби-Антонівці” зібрала на Тернопільщині понад 250 учасників зі всіх областей України. Вони поділилися на дві команди: леви та вовки.

Гра відбувається в лісі біля урочища Гурби, що на межі Тернопільщини та Рівненщини. Там у 1944 році з 21 по 25 квітня проходив найбільший бій УПА проти НКВС. “Я змагалася у команді левів. Гра була запальна, втоми не відчувається анітрохи. Радію, що можу брати участь у такій чудовій патріотичній грі. Торік через карантин не могла приїхати”, – каже сімнадцятирічна Вікторія зі Львова.

Цього року участь у грі бере удвічі більше молоді, ніж минулоріч. Оскільки торік більш жорсткими були карантинні обмеження. «Теренова гра «Гурби-Антонівці» проходить на історичному місці, де раніше відбувався бій УПА проти НКВС. Тоді загинули близько сотні бійців УПА і понад 900 радянських солдатів. Там проходив чи не найбільший бій наших патріотів. І ми сьогодні символічно відтворюємо його, щоб вшанувати наших воїнів УПА, відновити у пам’яті ті важливі історичні події», – каже голова організаційного комітету Василь Панькевич.

Додамо, теренову гру для молоді «Гурби – Антонівці» проводять з 2003 року. Організатори заходу – Міністерство молоді і спорту України та Молодіжний Націоналістичний Конгрес.