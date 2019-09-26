У вчиненні крадіжки співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють 17-річного жителя обласного центру. Зловмисник поцупив з магазину чужу барсетку.

Як повідомляють у поліції, крадіжка трапилася ще в липні. Особу, причетну до її вчинення, поліцейським вдалося встановити нещодавно. Допомогли їм у цьому камери відеоспостереження, які зафіксували підозрюваного. Жертвою крадія став власник однієї із тернопільських крамниць.

Чоловік, перебуваючи на робочому місці, залишив свою барсетку в шафі. Коли ж спохопився, сумки вже не було. Про крадіжку повідомив співробітників поліції. Здобиччю злодія стали 50 тисяч гривень, 600 доларів та стільки ж євро.

Причетним до злодіяння виявився 17-річний тернополянин. Хлопець вперше потрапляє в поле зору правоохоронців.

Він зізнався у крадіжці. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії неповнолітнього кваліфікують за статтею 185 ККУ – крадіжка.