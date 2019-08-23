Частину 2 статті 369-2 КК України слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини інкримінують 41-річній жительці Ланівеччини.

Як повідомляють у поліції, жінка отримала півтисячі американських доларів за вплив на членів обласного бюро МСЕК. Злочин викрито спільно з працівниками управління СБУ та обласної прокуратури.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловмисниця обіцяла жительці одного з сіл Тернопільського району вирішити питання з отриманням групи інвалідності довічно, переконуючи, що вплине на членів Тернопільського обласного бюро медико-соціальної експертизи. Ціна питання -500 доларів США.

Під час чергової зустрічі, яка відбулася на території приймального відділення університетської лікарні в обласному центрі, посередниця отримала обумовлену суму. Та планам збагачення завадили правоохоронці.

41-річній підозрюваній оголошено підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 ККУ – одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.