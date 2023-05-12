У Тернопільській області власники собаки уже місяць розшукують зниклу тварину.

Господарі в розпачі і вже пропонують 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про їхню домашню улюбленицю, повідомляють Тернополяни.

“Увага розшук. Шукаємо собаку породи російський хорт, яка зникла 14.04 з приватного подвір’я в с.Смиківці Тернопільського району. Порода російський хорт. Кличка Поля. 73 см в холці. Прошу максимального репосту знову. Прошу вас при репості відмітити друзів, які живуть в іншому населеному пункті, районі чи селі. Дякую всім вам за допомогу . Прошу дайте мені ще один шанс знайти Поладу. +380951445314 Тетяна Янковська“, – пише Наталя Коптюх.