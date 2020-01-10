Кримінальне провадження за частинами 1 та 2 статті 185 ККУ слідчі Козівського відділення поліції розпочали щодо 50-річної жительки райцентру.

Як повідомляють у поліції, жінка обікрала двох чоловіків з котрими святкувала Новий рік.

Зі слів потерпілих, вранці після чаркування їхня знайома швидко покинула приміщення. Першим оговтався господар помешкання, коли не знайшов свого мобільного. Згодом виявилося, що в нього зникли ще й гроші. Ще один з гостей теж помітив, що в кишенях його куртки хтось понишпорив, – пропало півтисячі гривень. Козівчани звернулися із заявами до поліції.

Поліцейські опитали зловмисницю. У скоєному вона зізналася. Мобільний телефон було вилучено, а гроші, зі слів лиходійки, вона витратила на власні потреби.