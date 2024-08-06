Передали на передову нашим Героям з Сил спеціальних операцій нову партію з 50 fpv-дронів. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

За його словами, «бойові пташки» вже нищать московського ворога.

«50 бойових fpv-дронів передаємо сьогодні для підрозділу сил спеціальних операцій від Тернопільської міської ради. Нехай ці «пташки» захищають життя наших хлопців на фронті, допомагають ефективно нищити ворога та працювати на Перемогу! Дякую усім тернополянам, які сплачують податки, наповнюють місцевий бюджет. Завдяки Вам наші Герої отримують необхідну для них техніку та озброєння», – заявив Сергій Надал.

Нагадаємо

Нещодавно мерія Тернополя передала 30 FPV-дронів нашим Героям-захисниками з 65 бригади.

Також мерія передала чергову партію FPV-дронів для спецпідрозділу Національної поліції, які зараз виконують бойові завдання на передовій. Минулого тижня міська рада передала чергову партію fpv-дронів та розвідувальних квадрокоптерів Маvic у військову частину, де служить багато тернополян.