Гіпсокартон є одним із найпопулярніших матеріалів, які використовуються для ремонту та декоративного оформлення приміщень. Високий попит на нього пояснюється невеликою вагою за високої міцності, а також податливістю та доступною вартістю матеріалу. За допомогою нього можна зробити як легкі перегородки, так і повноцінні стіни, також арки, полиці, стелі та навіть п’єдестали. Але перш ніж використовувати гіпсокартон, важливо вивчити деякі нюанси, про які ми розповімо в цій статті.

Як правильно використовувати гіпсокартон?

Ось 5 основних моментів, які необхідно врахувати перед використанням гіпсокартонних листів:

Визначте місце монтажу – від місця експлуатації залежатиме тип гіпсокартону. Для ванної кімнати знадобиться вологостійкий матеріал (ГКЛВ), тоді як у вітальні та спальні може використовуватися звичайний лист (ГКЛ). Також існують вогнестійкі панелі (ГКЛО) та гіпсокартон із захистом від вологи та вогню (ГКЛВО). Враховуйте правила зберігання – якщо ви купуєте будівельний матеріал на майбутнє, то не варто зберігати його на відкритому повітрі, усередині сирих приміщень та укладати на підлогу. У разі ігнорування рекомендацій щодо зберігання великий ризик деформації листа. Відповідально підходьте до обробки – гіпсокартон у чистому вигляді практично ніхто не використовує, тому що після монтажу його фарбують, тинькують, обклеюють шпалерами та навіть плиткою. Щоб обробка не стала проблемою, варто «втопити» шурупи, на які кріпиться лист, приблизно на 2-3 мм. Дотримуйтеся правил монтажу – щоби надійно закріпити гіпсокартонну пластину, слід дотримуватися правила трьох осей. Закріпляйте ГКЛ по двох крайніх осях та центральній. Не варто ігнорувати центральну, оскільки наявність шурупів по центру захистить пластину від деформації. Дотримуйтеся товщини – якщо ви хочете повісити на гіпсокартонні стіни картини, полиці та інші елементи – вибирайте листи завтовшки 24 мм. Також можна скласти дві пластини по 12,5 мм.

Також варто звертати увагу на вагу матеріалу, яка може відрізнятися залежно від густини складу.

Висновок

При дотриманні рекомендацій щодо вибору та експлуатації гіпсокартону ви зможете створити оригінальний інтер’єр у приміщенні, а також забезпечите всі умови для довговічності такої обробки.