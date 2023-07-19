Молодіжна збірна України виконала основну задачу на чемпіонаті Європи, що проходив в Румунії та Грузії, здобувши путівку на Олімпіаду в Парижі. Незважаючи на болісну поразку в півфіналі від збірної Іспанії, наша молодіжна команда яскраво проявила себе на турнірі, а низка гравців змогла заявити про себе в Європі.

Михайло Мудрик (Челсі)

Про те, що Михайло Мудрик – великий талант, знали всі, але після невдалого періоду в Челсі українському вінгеру потрібно було знову нагадати про це. І Михайло блискуче впорався з цим завданням, ставши головню зіркою команди Руслана Ротаня в плей-офф. В груповому раунді команда грала без Михайла, оскільки він приїхав на Євро з травмою, але у матчі з Францією в чвертьфіналі, коли вирішувалася доля путівки на Олімпіаду, саме Мудрик зробив різницю для нашої команди.

Новий менеджер Челсі Маурісіо Почеттіно був не проти того, що Мудрик поїде на Євро оскільки розумів, що хлопцю треба набратися впевненості перед новим сезоном та проявити себе в звичній та комфортній обстановці. Саме це Мудрику вдалося зробити в збірній України – спочатку в національній, а потім в молодіжній. Михайло заробив пенальті з французами, коли гра складалась невдало для команди, а потім видав геніальну передачу на свого товариша Судакова. В матчі з іспанцями вся гра України в атаці будувалася на індивідуальних діях Мудрика і він яскраво показав себе, хоч цього і було замало для командного успіху.

В наступному сезоні Челсі спробує повернутися до ТОП-4 англійського футболу, а Михайло Мудрик – проявити нарешті свої найкращі якості в Західному Лондоні. Поставити на матчі Челсі можна в букмекерській конторі Мостбет Україна, де пропонується вітальний бонус до 9000 грн.

Олексій Кащук (Шахтар)

Про Олексія Кащука дещо забули в Україні під час його орендної поїздки до азербайджанського Сабаху. Тому його гра за молодіжну збірну нагадала, що у Шахтаря та збірної є ще один талант, здатний робити різницю в атаці.

Найкращий свій матч на Євро Кащук провів проти Хорватії, забивши індивідуальний гол в стилі Мессі та віддавши гольову передачу на Данила Сікана на початку другого тайму. Саме його впевнена гра на правому фланзі атаки допомогла Україні стартувати з перемоги в матчі з непростим суперником, де фаворитом була збірна Хорватії.

Кащук проявив себе гравцем, який здатний протягнути м’яч в штрафний майданчик за рахунок техніки та взяти на себе відповідальність у завершальній фазі атаки. Він грав з великим бажанням, щоб нагадати про себе та показати, що 16 голів в чемпіонаті Азербайджану для вінгера – це не просто цифри, а констатація дійсно яскравої форми гравця, якому варто дати шанс в основі Шахтаря в новому сезоні.

Олександр Назаренко (Дніпро-1)

Правий фланг атаки молодіжної збірної України був тією позицією, де Руслан Ротань мав варіанти з основним гравцем. Тому протягом турніру тренер проводив ротацію, а Олексій Кащук та Олександр Назаренко в цій конкуренції змогли проявити свої найкращі якості.

Назаренко отримав свій шанс в основі в матчі з Іспанією і проявив себе дуже яскраво – саме він віддав передачу на В`юнника, коли той забив свій гол у ворота іспанців, та й загалом провів дуже сильний матч. З французами Назаренко вдало вийшов на заміну і організував вже гол Артема Бондаренка, який поставив крапку в цій грі. На жаль, з Іспанією в півфіналі Назаренко не зміг себе проявити, а його правий фланг майже не працював, але в цілому це був дуже хороший турнір для молодого гравця «Дніпра-1», на якого варто звернути увагу і тренеру національної збірної Сергію Реброву.

Артем Бондаренко (Шахтар)

Капітан молодіжної збірної України відмінно проявив себе в минулому сезоні в основі Шахтаря та був одним з тих гравців, на яких найбільше розраховував Руслан Ротань на цьому Євро. Артем Бондаренко не підвів тренера – він не тільки в парі з Володимиром Бражко цементував центр поля, а й забив важливий гол в ворота збірної Франції, відкрив рахунок в півфінальному матчі з Іспанією.

Підключення Бондаренка до атак збірної завжди були своєчасними та небезпечними, а його удар з дальньої та середньої дистанції виявився небезпечною зброєю для суперників нашої команди. В свої 22 роки Бондаренко вже основний гравець Шахтаря та майбутній лідер донецької команди. Він грає на тій позиції, де логічно тримати капітана команди, і у Артема є всі шанси для того, щоб стати капітаном не тільки молодіжної збірної, але й Шахтаря.

Георгій Судаков (Шахтар)

Георгій Судаков, як і Михайло Мудрик, підключився до збірної вже по ходу турніру – з хорватами справилися без нього, а вже в матчі з румунами Судаков зайняв місце на лівому фланзі атаки. Далі він змістився в центр, щоб дати місце в складі для свого товариша Михайла Мудрика та дуже вдало з ним взаємодіяв.

Гра з французами стала бенефісом пари Мудрик-Судаков, яка продемонструвала неймовірний зв’язок, особливо – в випадку з другим голом нашої збірної. Судаков вже зараз – безумовний гравець основи Шахтаря та національної збірної, то ж на молодіжному Євро він просто підтвердив свій клас та статус одного з головних українських футбольних талантів.