15-го квітня виповнилося 483 роки від дня заснування Тернополя. Вітання з цієї нагоди оприлюднив міський голова Сергій Надал.

Щиро вітаю нашу рідну Тернопільську громаду з Днем народження нашого рідного Тернополя. З 483-ю річницею першої згадки про наше місто.

15 квітня 1540 року польський король Сигізмунд I видав грамоту і дозволив великому коронному гетьману Яну Тарновському заснувати укріплену фортецю в Тернополі. З цього бере початок писемна історія міста. Проте археологічні дані свідчать, що людські поселення тут існували набагато раніше. Тут жили і представники Трипільської цивілізації і Черняхівської культури. Тобто історія нашого міста сягає тисячі років до нашої ери.

Чергову річницю заснування Тернополя ми відзначаємо у найважчі часи в історії незалежності України. Наш тисячолітній московський ворог знову війною прийшов на українські землі, хоче позбавити нас права бути українцями, говорити українською мовою, молитися в українських церквах. Тернопіль та вся Україна піднялася на боротьбу.

Сини та доньки Тернополя зі зброєю в руках боронять українську землю від ворога. Бо патріотизм та готовність у будь-який момент стати на захист України прописано у генах тернополян. Як говорив уродженець Тернопільщини, один з Провідників українського народу Патріарх Йосип (Сліпий): Добро нації треба обов’язково боронити перед ворогами». Слава Героям-захисникам.

Сьогодні Тернопіль – це важлива волонтерська та економічна база України. Справжня опора фронту, допомоговий логістичний хаб. У десятках волонтерських центрах, українських церквах, комунальних установах, тисячі волонтерів збирають, сортують та розвозять допомогу для фронту.

Десятки тисяч жертв московської агресії знайшли прихисток у Тернополі. Тернополяни з братерською любов’ю прийняли українців з Донбасу, Слобожанщини, Запоріжжя, Миколаївщини, Херсонщини. Бо українці завжди допомагають українцям.

Друзі, я вітаю усіх нас з Днем народження рідного Тернополя. Ми впораємось! Ми вистоїмо! Ми переможемо!

Московське зло буде знищене.

І мирний Тернопіль знову стане містом спокою, шарму, духовної енергії та емоційного піднесення, яке відчуваєш проходячи набережною, алеями парків, чи гуляючи вуличками нашого міста.

Ми знову будемо з братерською любов’ю приймати у Тернополі, вже не жертв війни та біженців, а гостей-туристів з українського Донбасу, українського Криму, всієї України та цілого світу.

Любимо, пишаймося, цінуємо наш Тернопіль!

Здоров’я, добробуту, миру і любові кожній тернопільській родині.

Слава Україні!

Міський голова Сергій Надал