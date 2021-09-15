Мешканець району вирощує заборонені нарковмісні рослини – таку оперативну інформацію отримали працівники управління боротьби з наркозлочинами в Тернопільській області. Вона знайшла своє підтвердження.

Коноплі елітного сорту вирощував неповнолітній мешканець Скалатської ОТГ. На момент документування його злочинної діяльності, юнакові ще не виповнилося 18 років. Заборонені рослини для посіву зловмисник замовляв в мережі Інтернет. Ціна однієї насінини – 45 гривень.

В ході санкціонованих обшуків за місцем проживання правопорушника працівники УБН Тернопільщини спільно з поліцейськими відділення поліції №5(м. Підволочиськ) вилучили 11 пакетиків з подрібненою марихуаною та 1 пакет з білою речовиною, схожою на амфетамін. Встановлено, що отриманий наркотичний «врожай» юний ділок посушив та переробив. Окрім того, правоохоронці виявили в домівці предмети ззовні схожі арбалет та ножі. Холодну зброю та заборонені речовини передано на експертизу.

За фактом злочину розпочато досудове розслідування згідно ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Остаточну правову кваліфікацію діям зловмисника буде надано після завершення всіх необхідних експертних досліджень. Досудове розслідування триває.