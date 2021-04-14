У поле зору правоохоронців потрапив житель обласного центру, 1972 року народження, котрий, як зізнався, готував деревину на продаж.

Дільничний офіцер поліції, що обслуговує Білецьку громаду, отримав інформацію про те, що на території лісових насаджень, що за межами села Біла, невідомий чоловік здійснює порубку деревини. Прибувши на місце події, поліцейський застав на гарячому чоловіка, котрий різав насадження. Під час огляду виявлено 43 пеньки, зрізану деревину та бензопилу.

З’ясувалося, незаконною порубкою займався 49-річний тернополянин.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 246 ККУ.