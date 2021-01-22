11-річного хлопця, який отримав 42 поранення від осколків, прооперували у Тернопільській обласній дитячій клінічній лікарні.

Дитину о 3 ночі у важкому стані доправили у Київ. Сьогодні хлопця мають прооперувати вдруге о 12 годині. Про це повідомив Суспільному головний лікар Григорій Корицький.

За його, словами тернополянин потрапив до лікарні з множинними колотими ранами спини.

Старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук каже, що виклик надійшов вчора, 21 січня, об 11 годині 13 хвилин. На місце події виїжджала швидка, хлопця госпіталізували до лікарні.

Речник Нацполіції області Сергій Крета розповів, що хлопець отримав поранення під час катання на санках поблизу 27 школи. Вчора поліцейські повідомили, що у хлопця кинули петардою. На сьогодні справу перекваліфіковують.

“Хлопець катався на санках разом із сестрою, вона травм не отримала”, – каже батько дитини Ярослав Капустяник.

Як пише “20 хвилин“, знайомі родини припускають, що дріб є у внутрішніх органах.

– Яка петарда? Там дріб по всьому тілу! — каже тернополянин Андрій. — Малому хтось вистрілив у спину під час прогулянки біля школи. Зараз родині потрібна термінова фінансова допомога, аби витягти малого. Родина сильних статків не має. Просимо допомоги!

Номер картки батька – Капустяника Ярослава:

4149 6293 1549 5515

5168752000709702

Якщо ви стали свідком цієї події, або вам відома інформація, яка допоможе встановити особу зловмисника, телефонуйте за номером у Тернополі (0352) 27-11-70 або на лінію 102.

Фото 20 хвилин