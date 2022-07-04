Залежно від спорту, яким ви займаєтесь або плануєте зайнятися, треба обирати специфічні одяг та взуття. Чоловічі кросівки для бігу, баскетболу чи інших видів спортивного дозвілля більшою мірою відрізняються товщиною підошви та становищем ноги у взутті. У магазині intertop.ua для чоловіків представлено велику колекцію, яка задовольнить потреби будь-якого спортсмену.

Взуття для бігу: що потрібно враховувати

Під час бігу основне навантаження йде на стопи, хребет і суглоби. Кросівки можуть спростити це заняття завдяки специфічній структурі. Для цього у взутті повинні бути:

підошва товще за 2 см;

звуження до носка для зручного прилягання до ноги;

хороша бічна підтримка для уникнення травм.

Якщо ви плануєте біг на природі, додатково розглядайте моделі з щільним рельєфним візерунком на підошві. Він забезпечить покращене зчеплення із землею. Для зали та спеціальних бігових доріжок досить звичайного малюнка.

Баскетбол та його вимоги до взуття

Взуття для баскетболу мало підходить для повсякденності. Кросівки мають особливу систему фіксації завдяки бічним вставкам. Додаткові особливості:

гарне зчеплення з поверхнею;

пружна підошва для зручних стрибків;

особлива гнучкість підошви на передній частині.

Навіть за наявності текстильного та сітчастого верху кросівок має жорсткий каркас. Висота взуття вибирається гравцем індивідуально.

Фітнес: яке взуття потрібне

Кросівки для фітнесу подібні до бігових. Можна вибирати моделі з тонкою основою та зменшеною щільністю підошви. Бажано, щоб поверхня була сітчастою або пористою – це забезпечує «дихання» ноги.

У сучасних моделях присутні амортизуючі устілки зі спеціальним ущільненням посередині. Підходять для фітнесу кросівки на шнурках та липучках.

Кросівки для тенісу: особливості

Тенісне взуття досить масивне. Висота досягає традиційно щиколотки. Важливо, щоб нога не ковзала по покриттю корту – для цього придумали гнучку підошву та значний рельєф. Особливістю тенісу стають рухи гравця переважно вправо та вліво. Бічна підтримка кросівок зазвичай посилена.