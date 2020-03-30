Минулої доби на Тернопільщині зафіксували антирекорд щодо пожеж сухої трави. Рятувальники виїжджали гасити вогонь 39 разів. У Теребовлянському районі внаслідок пожежі на власному городі загинула жінка.

Пожежа сухої трави на відкритій території сталася у селі Новики Збаразького району. Її ліквідував резервний караул пожежно-рятувальної частини. У Збаражі невідомі підпали суху траву біля сміттєзвалища.

«Прикро, але для когось пандемії, яка накрила увесь світ, замало… Підпал сухої трави навколо сміттєзвалища для когось є або веселою забавкою або цілеспрямованою акцією створення додаткового напруження на здоров’я та нервову систему збаражан та жителів навколишніх сіл… Але, разом з тим, приємно, що наші громадяни дуже швидко повідомили про пожежу, і це дало змогу вчасно відреагувати. Пожежники дуже вправно справились з пожежею, за що їм велика вдячність. Звертаюсь, до тих, хто вже вкотре запалює траву навколо звалища, можливо з метою, щоб вогонь перейшов на звалище – ви робите велике зло, бо через ваші дії тисячі людей змушені вдихати дим, який шкодить здоров’ю, а це тисячі людей, які зараз живуть в страху від зараження вірусом і до цього ви їх змушуєте дихати димом!», – каже міський голова Збаража Роман Полікровський.

Рятувальники гасили пожежі сухої трави у Монастириському, Тернопільському, Чортківському, Лановецькому, Борщівському, Підволочиському, Кременецькому, Заліщицькому, Бережанському районах. Від початку року пожежно-рятувальні підрозділи області ліквідували 362 пожежі в екосистемах.

Софія Романська