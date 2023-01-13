Поліцейські встановили зловмисника, котрий розмальовував фасади будівель посиланням на телеграм-канал зі збуту наркотичних речовин.

До дільничного офіцера поліції Тернопільського райуправління Михайла Філюка надійшло звернення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Поліцейський, обстеживши територію, побачив, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, паркани, під’їзди. З’ясувалося, «творчість» незнайомця – це адреса телеграм- каналу, який займається збутом наркотичних речовин.

Зловмисника встановили. Ним виявився житель обласного центру, 1984 року народження. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 КУпАП – порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин.

Правоохоронці звертаються до жителів області повідомляти на лінію 102, якщо на фасадах будинків, гаражних приміщень, огорожах ви помітили якісь написи чи малюнки. Таким чином «рекламують» свій товар торговці наркотиками.