36 загиблих і майже чотириста травмованих: страшна статистика ДТП на Тернопільщині

У період з 1 січня по 31 липня 2024 року в Тернопільській області сталося 282 ДТП з постраждалими. 36 людей загинули, ще 382 — отримали травми різного ступеня тяжкості.

Таку статистику оприлюднили у патрульній поліції Тернопільської області.

Найчастіше аварії з постраждалими відбувалися у середу, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).

Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту години (в цей час сталося 20 % від усіх ДТП з постраждалими).

Основними причинами автопригод з постраждалими є:

перевищення безпечної швидкості — 83 ДТП;

порушення правил маневрування — 64 ДТП;

порушення правил проїзду пішохідних переходів — 29 ДТП;

порушення правил проїзду перехресть — 22 ДТП;

недотримання дистанції — 22 ДТП.

“Водії, пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Правила дорожнього руху єдині для всіх, дотримуйтесь їх”, – закликають у патрульній поліції.