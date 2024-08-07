У період з 1 січня по 31 липня 2024 року в Тернопільській області сталося 282 ДТП з постраждалими. 36 людей загинули, ще 382 — отримали травми різного ступеня тяжкості.
Таку статистику оприлюднили у патрульній поліції Тернопільської області.
Найчастіше аварії з постраждалими відбувалися у середу, п’ятницю та неділю (47 % від усіх ДТП з постраждалими).
Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з постраждалими припадає на 18-ту та 19-ту години (в цей час сталося 20 % від усіх ДТП з постраждалими).
Основними причинами автопригод з постраждалими є:
- перевищення безпечної швидкості — 83 ДТП;
- порушення правил маневрування — 64 ДТП;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів — 29 ДТП;
- порушення правил проїзду перехресть — 22 ДТП;
- недотримання дистанції — 22 ДТП.
“Водії, пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від кожного з нас. Правила дорожнього руху єдині для всіх, дотримуйтесь їх”, – закликають у патрульній поліції.