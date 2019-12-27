Прокуратурою Тернопільської області скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному проваджені стосовно тернополянина, обвинуваченого у вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю.

Встановлено, що 31 липня 2019 року у м. Тернопіль, за місцем проживання обвинуваченого, відбулась бійка між ним і потерпілим після вживання спиртних напоїв.

Під час конфлікту в обвинуваченого виник злочинний умисел, спрямований на умисне протиправне заподіяння смерті потерпілому з особливою жорстокістю.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, п’яний чоловік, використовуючи безпорадний стан потерпілого, наніс йому 36 ударів ножем у ділянку шиї та живота, при цьому коментуючи свої дїї та записуючи їх на відео мобільного телефону. Дії обвинуваченого спричинили потерпілому нестерпний фізичний біль та особливі фізичні страждання, з огляду на застосовані до нього насильство, чисельність, локалізацію та характер отриманих за життя тілесних ушкоджень, від яких він помер на місці злочину.

Розслідування за п.4 ч.2 ст.115 КК України завершено, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.