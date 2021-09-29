До 12 років позбавлення волі засудили тернополянина, що вбив знайомого, знявши процес на камеру телефона.

Тернопільською обласною прокуратурою забезпечено процесуальне керівництво і підтримання публічного обвинувачення стосовно тернополянина, який вбив ножем знайомого ( п. 4 ч.2 ст. 115 КК України).

Прокурор довів у суді, що 31 липня 2019 року, 22-річний юнак, перебуваючи у власному помешканні в обласному центрі, через особисту неприязнь завдав численних ударів ножем співмешканцю матері, з яким вони разом розпивали алкоголь.

Діючи з особливим цинізмом, обвинувачений знімав на камеру мобільного телефону страждання жертви. Перед настанням смерті потерпілий відчував нестерпний фізичний біль та переніс особливі фізичні страждання, з огляду на застосовані до нього насильство, чисельність, локалізацію та характер отриманих за життя тілесних ушкоджень. Усього експерти зафіксували 36 ножових поранень на його тілі.

Вироком Тернопільського міськрайонного суду за вчинений злочин особа відбуватиме покарання – 12 років позбавлення волі. На даний час вирок ще не набрав законної сили, повідомляють у прес-службі Тернопільської обласної прокуратури.