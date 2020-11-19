320 доларів і тисячу гривень вкрали у жінки у банку

Працівники Теребовлянського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна вчинене щодо мешканки одного із сіл. Невідома особа привласнила грошові кошти потерпілої.

Заявниця повідомила, вона стала жертвою крадія в приміщенні банківської установи, коли приїхала в районний центр. Жінка навіть не помітила, як кишенькар витяг з сумки гаманець в якому знаходилося 320 американських доларів та 1000 гривень.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ – «крадіжка».