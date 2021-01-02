Працівники Тернопільського відділу поліції задокументували одразу три аналогічних факти шахрайства, вчиненні щодо мешканців міста. Громадяни купували он-лайн через сайт-оголошень й як наслідок втратили кошти.

Схема, за якою діють пройдисвіти, вже надзвичайно відома, однак майже щодня працівники поліції документують нові злочини. Спершу аферисти розміщують публікації про продаж різноманітного роду товару й ставлять привабливі ціни на майно. Завжди обов’язковою умовою покупки є часткова або повна передоплата. Громадяни довіряють й здійснюють оплату, а товару так й не отримують. Коли ж покупці намагаються зв’язатися з продавцями, ті вимикають телефони й видаляють інформацію з сайтів.

Тернополянка втратила майже 20000 гривень купуючи швейну машинку, ще одна потерпіла купувала ковбик, який аферист оцінив в 350 гривень. Ще один заявник мав намір придбати зимові шини за які перерахував 11400 гривень, однак бажаного так й не отримав.

Відомості про події правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.