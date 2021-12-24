Тернопільські студенти-історики сплели для українських захисників 300 квадратних метрів маскувальних сіток.

Про це повідомив координатор акції, доцент ТНПУ ім. В. Гнатюка Володимир Кіцак. Сітки на передову доставлять волонтери.

Сітки використовують для маскування спостережних пунктів та бронетехніки у зоні операції об’єднаних сил. На лінії вогню такі матеріали необхідні.

«Цього разу студенти виготовили маскувальні сітки площею 300 метрів квадратних. Працювали тривалий період у вільний від навчання час. Сподіваємося, що наші сітки маскуватимуть воїнів від очей супротивника, будуть їм корисними», – зазначив Володимир Кіцак.

Додамо, тернопільські студенти виготовляють маскувальні сітки для українського війська від початку війни на Східній Україні. Військові використовують їх на території бойових дій, щоб захиститися від ворога.