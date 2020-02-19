Наразі поліція з’ясовує, чи це намагання блокувати дорогу, чи справді ремонт.

На Тернопільщині поліція з’ясовує, чим зумовлена поява куп щебеню на дорозі в смт Микулинці, що веде до ймовірного місця поселення на карантин евакуйованих з Китаю українців – санаторію «Медобори».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Олександр Богомол.

«Раптом почали ремонт дороги, яка підпорядкована управлінню капітального будівництва облдержадміністрації. Зараз з’ясовуємо: це намагання блокувати дорогу чи справді ремонт», – сказав Богомол.

Він додав, що учора ввечері на блокпосту, який жителі Микулинецької ОТГ облаштували на дорозі біля повороту до санаторію, перебувало 300 осіб.

«Зараз там чергує орієнтовно 30 осіб. Вони встановили генератор, позносили харчі. Налаштовані перекривати дорогу у разі прибуття автобусу з евакуйованими. Наразі дорога не блокована, рух транспорту відбувається у звичайному режимі», – уточнив Богомол.

За його даними, поліція забезпечує охорону громадського порядку.

«Жодних скарг на дії протестувальників немає, порушення громадського порядку не було», – запевнив начальник обласного управління поліції.

Він також спростував повідомлення першого заступника голови облради Василя Деревляного про те, що в області начебто шукають місце для проживання 300 нацгвардійців.

«Цю цифру напевно придумали за мотивами фільму «300 спартанців». У мене інформації про 300 нацгвардійців немає. Якби ми і брали об’єкт під охорону, то розраховували б на 35 осіб: 20 поліцейських та 15 нацгвардійців. Але вказівки взяти під охорону такий об’єкт, нам не надходили», – сказав Богомол.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого міський голова Тернополя Сергій Надал закликав голову Тернопільської ОДА Ігора Сопеля та голову облради Віктора Овчарука запобігти можливому розміщенню в санаторії «Медобори» українців, яких планують евакуювати з Китаю через спалах коронавірусу. У свою чергу Сопель відповів, що офіційного підтвердження наміру привезти на Тернопільщину евакуйованих з Китаю українців немає.

18 лютого жителі смт Микулинці на знак протесту проти ймовірного поселення на карантин евакуйованих українців у санаторії «Медобори» облаштували на під’їзді до нього кілька блокпостів.

Очікується, що літак з українцями прибуде до України з Китаю вранці 20 лютого. Евакуйованих громадян України планують помістити на обсервацію мінімум на 14 днів.

Фото Тернополян

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