Служба безпеки України викрила керівника одного з районних секторів патрульної поліції Тернопільщини на вимаганні хабара за видачу водійського посвідчення.

Про це повідомляє сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.

За даними слідства, посадовець запропонував місцевому мешканцю, якого позбавили водійських прав за порушення правил дорожнього руху, відновити вилучені документи. Аби вирішити питання зловмисник обіцяв вплинути на працівників сервісного центру МВСУ. Вартість цієї послуги він оцінив у $300.

Правоохоронці затримали керівника підрозділу відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України поряд із робочим місцем після передачі всієї суми хабара.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводились спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки поліції, слідчими ДБР та під процесуальним керівництвом прокуратури Тернопільської області.