На Тернопільщині до 13 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який наніс знайомому близько 30 ударів ножем.

За публічного обвинувачення Тернопільської обласної прокуратури судом першої інстанції визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та крадіжці (ч. 1 ст. 185 КК України) жителя Гусятинського району Тернопільської області та призначено йому покарання у виді 13 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що 8 червня 2019 року, обвинувачений, перебуваючи в приміщенні житлового будинку потерпілого у с. Городниця Гусятинського району, наніс йому близько 30 ударів ножем і обікрав його. Конфлікт між 2 чоловіками виник на побутовому ґрунті.

Апеляційний суд залишив у силі вирок суду першої інстанції, повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.