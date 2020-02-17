Тридцять тисяч доларів та двісті п’ятдесят тисяч гривень викрав з сейфу колишнього роботодавця житель Теребовлянщини. Проте гроші витратити зловмисник не встиг – його затримали правоохоронці.

Про зникнення великої суми грошей в Теребовлянський відділ поліції повідомив директор місцевого підприємства. Кошти невідомі витягнули з сейфу, встановленого у його робочому кабінеті, розповіли у поліції.

За словами начальника місцевого відділу поліції Сергія Осадци, в поле зору правоохоронців потрапив один із колишніх працівників підприємства.

Як з’ясувалося, у день крадіжки біля приміщення близько тридцяти хвилин стояло таксі. Водій траспортного засобу повідомив, що за вказаною адресою він привозив чоловіка. Останній впродовж 30 хвилин перебував на території підприємства, а коли вийшов, сказав відвезти його в сусідню область.

У ході проведення слідчо-оперативних заходів працівники поліції встановили, що до крадіжки причетний місцевий житель. Чоловік напередодні повернувся з-за кордону. Раніше він працював на фірмі потерпілого і знав, де директор зберігає ключі від сейфу. Скориставшись відсутністю потерпілого, підозрюваний вліз в кабінет, відчинив сейф та виніс усі заощадження.

Після злочину зловмисник хотів перебути в сусідній області – в Дубно, а після того планував виїхати за межі держави. Проте втекти крадієві не вдалося.

Його місце перебування встановили оперативники і затримали близько 2 ночі 15 лютого. У скоєному чоловік зізнався, гроші витратити не встиг. Підозрюваний раніше судимий за майнові злочини. Тепер чоловікові доведеться відповідати за злочин перед законом згідно статті 185 частина 5 ККУ.