Швидкий та глобальний перехід бізнесу в хмару відбувся у 2020 році. З того часу актуальність хмарних платформ лише зросла. Цифрові технології допомагають в організації віддаленої роботи, віддаленого запуску проєктів, сумісної роботи над ними в різних точках світу. Прикладом зручної гібридної хмари є Microsoft Azure — це програмний комплекс, який надає бізнесу можливість зберігати дані в 100 дата-центрах у понад 60 регіонах світу.

Безпека та надійність

Хмарні технології можна обирати лише після перевірки їхньої захищеності від зовнішніх загроз. Azure своїм клієнтам пропонує комплексний захист від фізичних загроз у дата-центрі та від хакерських атак. Команда експертів також відповідає за створення попереджувальних засобів для забезпечення відповідності. Це дозволяє переходити до хмар:

державним структурам;

бізнесу будь-якої галузі;

стартапам.

Український бізнес може користуватися потужностями та хмарними продуктами Microsoft завдяки Київстар. Телеком-оператор при цьому забезпечує швидке з’єднання та безпечну передачу даних у своїй мережі.

Масштабування та гнучкість

Однією з головних переваг хмар є саме можливість масштабувати потужності. Можна швидко розгорнути проєкт, випередивши своїх конкурентів. А при потребі знову повернутися до попередніх масштабів. До того ж Microsoft Azure пропонує це робити з мінімальними витратами з бюджету, що є перевагою для сучасного бізнесу.

Завдяки гнучкості можна швидко релокалізувати бізнес-процеси. Тобто перевести їх з хмар до звичного режиму роботи.

Віддалений доступ та дистанційна робота

Віддалена робота сьогодні як ніколи актуальна. Цей формат став популярним декілька років тому та зберігає свої переваги. Гібридний тип дозволяє з однаковим успіхом працювати в офісі та вдома. Для цього варто лише мати відповідний девайс, програмне забезпечення на ньому та вихід в інтернет. Тож функціонал Azure створено для розвитку вашого бізнесу. Можна зменшувати операційні витрати, оптимізувати бізнес-процеси тощо.