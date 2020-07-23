Ви пробували пригостити локшиною вок бабусю?

У старшого покоління тонка, дивом зберігаюча форму прозора локшина викликає сумніви. Звичні до локшини з пшеничного борошна з маслом бабусі до азіатської кухні ставляться обережно. Але китайська локшина з грибами шиітаки і овочами в кисло солодкому соусі – це ж краса і суцільна користь.

З чого зроблена прозора локшина?

Чи не з целофану, пластика і навіть не з рису. Справжні тоненькі павутинки, схожі на скляні нитки, роблять з крохмалю бобів мунг (в англійській транскрипції) або маш (на китайский манер), кукурудзи або картоплі.

З бобів добувають крохмаль, очищають від домішок і додають воду. В процесі розкочування тісто стає щільним, еластичним, не рветься і при варінні набуває характерну прозорість. Віртуозно нарізали тісто на локшину – основа для улюбленого обіду готова.

Фунчоза корисна

Страви зі скляної локшини сміливо їдять на дієті кінозірки та політики, про її користь написані в мережі гігабайти інформації.

Вітамінно-мінеральна бомба:

вітаміни групи В – краса і стресостійкість;

група Е – природні антиоксиданти, відповідають за регенерацію тканин, омолодження і оздоровлення організму;

РР – нормалізує рівень холестерину, бере діяльну участь в синтезі гормонів;

Селен – участь в синтезі гормонів щитовидної залози, позитивно впливає на чоловічий організм, підвищує протидію вірусам;

залізо – обов’язковий елемент синтезу клітин крові;

поліненасичені жирні кислоти – запобігають утворенню бляшок холестерину на стінках судин;

харчові волокна – для нормалізації роботи шлунково-кишкового тракту;

мікроелементи і мінерали – для заповнення дефіциту при клітинному синтезі.

І ще трохи про користь фунчози:

низькокалорійна;

гипоаллергенность;

відсутність глютену.

Хочете не потрапити в групу ризику інсультників, мати гарне волосся і не боятися вірусів – їжте локшину з бобів мунг.

Мистецтво приготування локшини в вок

Прозорі нитки відварюють в окропі 2 хвилини або запарюють хвилин 7. Потім її потрібно делікатно промити. У Pizza house страви вок готують виключно після оформлення замовлення, моментальна обсмажування зберігає всі корисні властивості продуктів.

У фунчозі вок завжди є гриби шиітаки, солодкий перець, соковита морква, цибуля ріпчаста і зелена, тайський соус, часникове масло, кунжут. Насичують різні види вок-локшини креветки з омлетом Томаго, телятина з брокколі, свинина з качанами кукурудзи, курка з зеленим горошком.