З метою недопущення порушення карантинних норм на території Тернопільської області щоденно функціонує близько шістдесяти рейдових груп, які стежать за дотриманням протиепідемічних вимог. До їх складу входять як працівники поліції, так й муніципальної інспекції, органів місцевого самоврядування, Укртрансбезпеки та Держпродспоживслужби.

В період з 6 по 12 грудня правоохоронці задокументували 436 адміністративних правопорушень передбачених ст.44-3 КУпАП. З них 82 протоколи поліцейські склали на заклади громадського харчування, магазини та перевізників. 354 постанов працівники рейдових груп винесли за порушення маскового режиму. Загалом з початку запровадження карантинних заходів поліцейські краю виявили майже 25 тисяч адміністративних правопорушень.

Нагадаємо, з 9 грудня набирав чинності наказ МОЗ України, який розширив перелік організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися проти COVID-19.

Крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники:

• підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

• установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

• підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ.

Окрім цього правоохоронці застерігають громадян від користування підробленими COVID-сертифікатами. За використання підроблених довідок чи сертифікатів передбачене кримінальна відповідальність. Яка передбачає сплату чималого штрафу або обмеження волі на строк до 2-х років.