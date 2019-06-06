У cелі Яблунів Гуcятинcького paйону в Тернопільській області виявили 25-річного молодого чоловіка, який скоїв суїцид.

Ось що стало відомо виданню «Кримінал».

Як повідомляють джерела, 5 червня 2019 року в обід у селі Яблунів чоловік виявив у стодолі (хліві для утримання овець) свого сусіда, 25-річного молодого чоловіка, який скоїв суїцид шляхом повішання.

Чоловік відразу ж викликав поліцію. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті на тілі померлого виявлено не було, як і передсмертної записки.

Що штовхнуло чоловіка на фатальний крок, належить з’ясувати слідству. З’ясовуються подробиці і обставини події.