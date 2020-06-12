25-річний тернополянин, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, вкотре пішов на злочин. Чоловік привласнив засіб зв’язку жительки обласного центру.

Працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що підозрюваний причетний до злочину, який він вчинив наприкінці березня. Потерпіла зазначила, що повертаючись додому помітила групу молодих людей, які почали з нею конфліктувати. У ході словесної перепалки один з них вихопив з її рук мобільний телефон та втік у невідомому напрямку.

Правоохоронці розшукали підозрюваного. У протиправному він зізнався та розповів, що викрадене майно реалізував в ломбард.

За фактом грабежу працівники поліції відкрили кримінальне провадження згідно статті 186 ККУ. Санкція передбачає штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Міру покарання зловмиснику обере суд.