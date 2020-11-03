25 артилерійських снарядів знайшли у лісосмузі на Тернопільщині

На Тернопільщині продовжують знаходити боєприпаси минулих воєн.

Нагадаємо, що з початку 2020 року на території області зареєстровано 272 випадки виявлення ВНП, всього вилучено 2400 небезпечних знахідок, повідомляють у ДСНС.

Чергові дарунки минулих воєн виявили місцеві жителі у лісосмузі урочища “Буда” поблизу села Старе Місто Підгаєцького району: 25 артснарядів АС 88 мм. Про знахідки повідомили до Служби порятунку.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління вилучили дані боєприпаси, зосередивши їх у безпечному місці для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву.