Священик з Тернопільщини організував толоку

08/03/2019 Розмір тексту:

Екологічну акцію «Чиста Лановеччина» організував місцевий священик Олексій Філлюк у селі Білозірка. Він спільно з громадою взявся за прибирання сільських вулиць. Загалом до весняної толоки долучилося кілька десятків жителів Лановецького району.

Акція «Чиста Лановеччина» тривала упродовж двох годин. За цей час місцеві жителі на чолі із священиком Олексієм Філюком прибрали торішнє листя із сільських вулиць, а також інше сміття.

«Україна починається з кожного з нас! І не важливо хто при владі і до якої політичної партії чи церкви ми належимо, нам потрібно почати з себе і навчитися любити свою землю, своє село і місто де мешкаємо, а якщо бачимо що місцевість де проживаємо або парк, або річка потребує прибирання то об’єднуймося та організовуймося для спільного прибирання, бо нам і нашим дітям тут жити, і хто б не був при владі у Києві, повірте прибирати до нас ніхто не приїде, якщо ми цього не зробимо самі», – наголосив Олексій Філлюк.

До слова, аналогічні акції у Лановецькому районі проводять декілька років поспіль у весняну пору року.

Софія Романська