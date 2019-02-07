23-річна тернополянка каталася містом на краденому “Мерседесі”
07/02/2019 0
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Автомобіль MERCEDES- BENZ E 270 під керуванням 23-річної водійки поліцейські зупинили вчора ввечері, близько 21 години, по вулиці Лесі Українки за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів, а саме свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, патрульні виявили явні ознаки підробки. Окрім того, перевіривши транспортний засіб по базах даних, інспектори встановили, що автомобіль числиться в розшуку Сандгірським ВП Чернівецького ВП ГУНП ще від листопада 2018 року.
Загалом від початку року патрульними було виявлено 32 керманичів, у яких документи чи номери агрегатів були з явними ознаками підробки, а один з автомобілів був викраденим.
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