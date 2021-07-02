21-річний юнак загинув у ДТП на Тернопільщині

Смертельна ДТП сталася 1 липня опівночі в селі Давидківці Чортківського району.

Як повідомили у поліції, 21-річний юнак, керуючи мопедом Viper Storm, допустив наїзд на бордюрний камінь. В результаті транспорт перекинувся, а водій отримав травми, від яких за кілька годин помер у лікарні.

Із забоями та саднами до медзакладу звернувся і 17-річний пасажир мотоцикла.

Як з’ясувалося, і водій, і пасажир були без шоломів.

Вирішується питання про внесення автопригоди в ЄРДР згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу.