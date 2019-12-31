Пожежа сталася в обід 30 грудня у селі Висічка Борщівського району.

Як повідомляють у ДСНС, на виклик направили черговий караул пожежно-рятувальної частини у складі чотирьох осіб. О 15:20 пожежу локалізували, а о 16:15 – ліквідували.

Вогонь пошкодив перекриття, облицювання стін на площі 6 м. кв., знищив речі домашнього вжитку, меблі та вікна на площі 12 м. кв. Від полум’я врятовано господарську та житлову будівлі.

Ще до прибуття пожежників було врятовано громадянина 1970 року народження. Рятівником виявився 21-річний місцевий житель Василь Герман.

Хлопець, йдучи вулицею, помітив чорний густий дим із вікна будівлі. Ризикуючи власним життям, юнак забіг до будинку. На підлозі літньої кухні лежав непритомний господар. Василь, оцінивши небезпеку ситуації, витягнув чоловіка назовні та надав йому домедичну допомогу. Потерпілого направили до Борщівської центральної районної комунальної лікарні.