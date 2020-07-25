Загальноміське свято “Випускник 2020” відбудеться у Тернополі 31 липня. Рішення про його проведення прийняли на черговому засіданні міського оперативного штабу 24 липня.

31 липня у школах громади відбудеться вручення атестатів, потім пройде Парад випускників центральною частиною міста та урочиста частина з врученням грамот, медалей, грошових винагород переможцям конкурсу на кращий український вишиваний костюм та учням, які склали ЗНО на 200 балів на центральному стадіоні. Усі заходи проходитимуть з дотриманням протиепідемічних вимог.

– Хода випускників та інші заходи можливі, – каже Володимир Паничев, заступник директора з дослідження біологічних факторів Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України». – Захворювання серед дітей є найнижчою у віковій структурі: діти віком до 17 років складають 8,8%, 18-29 років – 12,2%. У них перебіг захворювання легкий, немає ускладнень. Управління охорони здоров’я та обласний лабораторний центр розробили ряд рекомендацій, яких необхідно дотримуватися при проведення свята. Вони складаються із 21 пункту, в тому числі щодо проведення заходів у закладах громадського харчування. Ці рекомендації будуть доведені до відома всіх організаторів і причетних осіб. Ми перебуваємо в періоді епідемії, Кабмін весь час посуває терміни карантину, ми просто приречені пристосуватися до життя в таких умовах і маємо нести спільну відповідальність за виконання рішень, які приймаємо і за забезпечення належної протиепідемічної безпеки у всьому, що робимо.

Начальник міського відділу поліції Сергій Осадця зазначив, що підстав для заборони проведення такого масового свята немає, оскільки воно проходитиме на відкритому повітрі. Та при цьому усі учасники дійства повинні бути у масках і дотримуватися дистанції у півтора метра, мати із собою засоби дезінфекції. Також він рекомендував мінімізувати кількість глядачів на святі, особливо малолітніх дітей та людей старшого віку. Працівники поліції будуть стежити за дотриманням протиепідемічних вимог на усіх етапах проведення свята.

У міській раді готують проект розпорядження щодо створення організаційного комітету з проведення свята «Випускник 2020». З наступного тижня робоча група розпочне підготовку до події.

Ольга Трач