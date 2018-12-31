“2018 рік увійде в історію України створенням Єдиної помісної церкви”, – Голова ТОДА вітає краян з Новим роком та Різдвом Христовим. ВІДЕО

31/12/2018 Розмір тексту:

Голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна вітає усіх краян з Новим роком та Різдвом Христовим. За його словами, рік, що минає, запам’ятається вагомими досягненнями та здобутками. Адже цей рік був насичений динамічними подіями, що безумовно змінять обличчя нашого Тернопілля.

«Ми розпочали масштабне оновлення доріг. Відкрили 17 центрів для дітей з особливими потребами. Модернізуємо та будуємо нові школи на Тернопільщині і забезпечуємо учнів новими шкільними автобусами. А лікувальні заклади – необхідним медичним обладнанням. Відновлюємо роками забуту спортивну інфраструктуру. Облаштовуємо футбольні поля зі штучним покриттям. Будуємо «Водну арену Тернопіль». Відкриваємо дитячі будинки сімейного типу. Забезпечуємо житлом дітей-сиріт за кошт держави. Разом відновлюємо нашу армію, що є гарантом безпеки та спокою кожного українця. Триває відбудова військових частин у Чорткові, Теребовлі, Тернополі і Бережанах. Споруджується житло для військовослужбовців», – акцентував Степан Барна у своєму привітанні на найбільш відчутних змінах в області.

«2018 рік, – наголосив він, – увійде в історію України створенням Єдиної помісної церкви. За це боролися багато поколінь наших прадідів. Тож, дорогі краяни, прийміть найщиріші вітання з Новим роком та Різдвом Христовим. Шануймо свої традиції. Молімося за мир в нашій державі. Віри в серцях і любові до України! З Новим роком! Христос рождається!».