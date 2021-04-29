20 років на заробітках: сестра привласнила гроші, які жінка передавала для синів

Майже 20 років перебувала на заробітках за кордоном Ірина.

Економила на всьому, збираючи кожний долар чи євро, і почувалася найщасливішою людиною у світі, коли йшла до банку надсилати в Україну гроші зведеній сестрі. Річ у тім, що перед від’їздом жінки домовилися, що Ірина буде переводити кошти родичці, а та частину віддаватиме її синам, а решту зберігатиме до її повернення.

Таким чином заробітчанка надіслала родичці 1 тис. 100 євро та 4 тис.345 доларів США. Станом на кінець вересня 2019-го за курсом Національного банку України це дорівнювало 133 тис. 939 грн. – заявила Ірина у суді.

Добиватися правди у Феміди їй довелося через… непорядну родичку. Адже після повернення додому жінка декілька років поспіль не могла змусити зведену сестру повернути її ж гроші! Родичка стверджувала, що все до останньої копійки витратила на її дітей. Натомість сини Ірини категорично заперечували тітчині слова, пише тижневик “Номер один“.

Скажімо, наприкінці листопада 2001-го Ірина надіслала родичці з Італії 500 доларів США на медикаменти та для лікування їхнього брата. На жаль, чоловік помер. Резонно, що Ірина поцікавилась, де ж гроші. Сестра нервово почала пояснювати, що частину витратила на похорон, решту – на оплату комунальних послуг за квартиру, харчування її молодшого сина і «пару доларів дала йому на хлопчачі витребеньки». Але в суді обидва сини позивачки заперечили, що тітка взагалі щось їм купувала – продукти, одяг і взуття, видавала на щось кошти, тим паче, сплачувала комунальні послуги.

«Ми живемо в різних областях, і тітка не вельми переймалася нашим життям», – пояснив у Тернопільському міськрайонному суді старший брат і додав, що практично всі ці роки молодший брат жив разом з ним, навіть після його одруження. І саме він з дружиною опікувались хлопцем. Родичка у відповідь промовчала.

«Добре, але у травні 2014-го я надіслала тобі 800 євро. Де ж вони?» – поцікавилась Ірина.

«Я віддала твоєму старшому сину, а він використав їх на лікування своєї дружини. А надіслані тобою 1 тис. 62 долари США взагалі отримувала не я, а твій молодший син», – намагалася переконати жінка.

Однак і це хлопці категорично заперечили. Зрештою, на банківській квитанції позначено, що саме тітка отримала грошовий переказ. І це стосується інших надходжень.

…Невеселою виходила із залу засідань родичка, адже за рішенням Тернопільського міськрайонного суду тепер їй доведеться повернути сестрі хоча й меншу суму – 73 тис. 592 грн. безпідставно набутих коштів, але таки чималу. Тернопільський апеляційний суд залишив рішення без змін.

Зрештою, можна припустити, що справді жінка частину грошей віддавала синам, а ті, не рахуючи, витрачали їх на власні потреби. Однак потрібно було про це повідомити родичку і вимагати від племінників звіту їхніх витрат. Однак укотре ще вчора дві рідні людини зненавиділи одна одну через гроші.