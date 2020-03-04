Нагадаємо, 20 нових низькопідлогових автобусів придбали у Тернополі. Вони курсуватимуть за новою маршрутною мережею громадського транспорту. Ці транспортні засоби представили учора у «Тернопільелектротрансі».

Автобуси придбали за умовами фінансового лізингу, – повідомив міський голова Сергій Надал. Транспортні засоби пристосовані для потреб людей з інвалідністю.

«Автобуси було придбано у рамках створення єдиної комунальної транспортної кампанії, яка надаватиме якісні послуги з перевезення. Вони курсуватимуть за новою маршрутною мережею громадського транспорту. Автобуси відповідають стандартам Євро-5, оснащені двигунами внутрішнього згоряння на зрідженому паливі, екологічно безпечні. Придбані за кошти міської ради за договором лізингу. Відтак двадцять абсолютно нових транспортних засобів невдовзі виїдуть за визначеними маршрутами. Наразі відомо, що частина з них працюватиме на маршрутом №35, а також на новому маршруті №21. Нові автобуси курсуватимуть насамперед на тих напрямках, де не можуть проїхати тролейбуси».

Додамо, нові автобуси працюватимуть у єдиній комунальній транспортній мережі. Втім, коли вони вийдуть на маршрути наразі не відомо.

Софія Романська