2000 грн на відновлення їдальні: учні Вишнівецької ОТГ організували солодку ярмарку
27/02/2019 0
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Днями у приміщенні Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. організували солодку ярмарку «Любов у наших серцях». Свято приурочили Дню закоханих.
Захід відбувся за ініціативи школярів та членів Піклувальної Ради.
Участь у ярмарці взяли не лише учні та вчителі школи, а й небайдужі батьки. Разом їм вдалося продати випічки на 2 000 гривень. Виручені кошти спрямували на реконструкцію шкільної їдальні.
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