2000 грн на відновлення їдальні: учні Вишнівецької ОТГ організували солодку ярмарку

Захід відбувся за ініціативи школярів та членів Піклувальної Ради.

Участь у ярмарці взяли не лише учні та вчителі школи, а й небайдужі батьки. Разом їм вдалося продати випічки на 2 000 гривень. Виручені кошти спрямували на реконструкцію шкільної їдальні.