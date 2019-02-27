2000 грн на відновлення їдальні: учні Вишнівецької ОТГ організували солодку ярмарку

27/02/2019 0
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Днями у приміщенні Вишнівецької ЗОШ І-ІІІ ст. організували солодку ярмарку «Любов у наших серцях». Свято приурочили Дню закоханих.

Захід відбувся за ініціативи школярів та членів Піклувальної Ради.

Участь у ярмарці взяли не лише учні та вчителі школи, а й небайдужі батьки. Разом їм вдалося продати випічки на 2 000 гривень. Виручені кошти спрямували на реконструкцію шкільної їдальні.

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