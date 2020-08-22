19-річна Тетяна Микитин з села Горигляди Монастириського району постраждала у жахливій аварії 7 серпня у Польщі.

У дівчини серйозно травмована рука, хребет, їй ампутували ногу, пише Терміново. Тетяна вже перенесла 4 операції, попереду тривале лікування, реабілітація, протезування. Її мама просить усіх небайдужих про молитву та фінансову допомогу, щоб її донька могла повернутися до повноцінного життя.

Як написала у соцмережі Фейсбук мама травмованої Надія Міхеєва, польська лікарня виставила рахунок на 7000 доларів. Жінка буде вдячна за кожну гривню, пожертвувану на лікування її доньки. Як зазначає мама, Таня працювала нелегально, страхівка, яку вона мала, покриває дуже мало.

Дорогі друзі та родичі, ніколи не думала, що буду змушена просити про допомогу, але Тані після аварії (в якій вони не… Опубліковано Nadezhda Miheeva Вівторок, 18 серпня 2020 р.

Тетяна Микитин з незаможної родини, поїхала на заробітки до Польщі одразу після школи, розповіла Терміново подруга родини дівчини Надія Тимків. Разом з Танею у Польщі перебувають мама і брат.

– Таня працювала на заводі поблизу Варшави. 7 серпня співробітник підвозив її з роботи на мотоциклі і вони потрапили у аварію, – розповідає Надія Тимків. – У мотоцикл врізалася автівка, якою керувала водійка у нетверезому стані. Мотоцикліст загинув на місці аварії, Таня отримала важкі травми.

Зараз дівчина на лікуванні у клініці у польському місті Гродіско. Після перенесених операцій вона лежала 10 днів у комі. Зараз прийшла до свідомості і вже може спілкуватися з рідними та друзями.

– Таня дуже красива і працьовита. Так шкода, що з нею сталася така біда, – каже подруга сім’ї. – На щастя, медикам вдалося врятувати її руку. Проте ногу довелося ампутувати до рівня вище коліна. Я постійно на зв’язоку з Танею, легше на душі від того, що вона мужньо тримається. Вона дуже дякує усім, хто їй допомагає.

Мотоциклісту, який загинув у аварії в Польщі, був 41 рік. Чоловік був батьком трьох дітей. Збір коштів на лікування нашої землячки оголосив на одній із польських платформ 18-річний син загиблого.

Як написав юнак, його батько, який був годувальником родини, загинув на місці аварії.

“Його співробітниця вижила, але їй ампутували ногу, вона перенесла операцію на хребті. Дівчина походить з бідної родини з України, тому їй необхідна фінансова підтримка”, – описав ситуацію син загиблого.

На прохання юнака відгукнулися вже 193 людини, яким вдалося зібрати понад 11 тисяч злотих.

Збір коштів на реабілітацію та протез на платформі siepomaga.pl оголосила і сама Таня Микитин. Дівчина написала свою історію і просить їй допомогти.

Довідка

Кошти на лікування Тані Микитин можна надіслати на польський рахунок фонду Moc Pomocy, який опікується дівчиною: PKO Bank Polski PL16 1020 5226 0000 6602 0635 0765 (з приміткою для Tetiany Mykytyn).

Українську картку для допомоги надала подруга родини, яка контактує з мамою дівчинки: 5167985561238361 (Надія Тимків).