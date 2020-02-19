Юнка, перебуваючи в гостях у знайомої, спокусилася на не зовсім жіночу річ – бензопилу. Проте прихопила дещо для власного гардеробу.

До співробітників Тернопільського районного відділення поліції із заявою звернулася жителька села Петриків. 20-річна заявниця повідомила про те, що з будинку зникли шапка, окуляри і бензопила. Зі слів потерпілої, напередодні у неї гостювала знайома.

Знайому поліцейські розшукали. Нею виявилася 19-річна мешканка села Великий Глибочок. Щоправда, мати дівчини уже встигла повернути потерпілій усе, що привласнила її донька.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 ККУ.