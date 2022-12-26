Зловмисники шляхом обману викрадають гроші у довірливих громадян, котрі шукають роботу закордоном. Так звані посередники пропонують допомогу у виготовлені відповідних документів для виїзду в Європу чи США, а отримавши гроші – зникають.

Поповнила список жертв «закордонної» афери мешканка Бережанщини, оплативши чималі кошти за оформлення візи та робочих документів. Оголошення жінка знайшла в соціальній мережі. Посередник запевнив, що документи будуть готові за декілька днів, але необхідно оплатити усі витрати пов’язані з працевлаштуванням. За послуги потерпіла перевела на банківську картку 180 тисяч гривень. На цьому “допомога” завершилася: номер мобільного зловмисника перестав відповідати, оголошення зникло.

Поліцейські наголошують: для того, щоб отримати якісний сервіс і справжню хорошу роботу, потрібно вибрати для співпраці надійну компанію. Є кілька факторів, на які слід звернути увагу : фірма має бути зареєстрована та мати офіс і сайт, а не оголошення в соцмережах чи месенджерах. Як тільки ви звернулися в компанію, вимагайте у менеджера номер наказу про видачу ліцензії про посередництво у працевлаштуванні за кордоном. Такий документ видається офіційними державними установами.

Між агенцією та клієнтом має обов’язково бути укладений договір про надання послуг. Офіційний рахунок – важливий фактор, бо тільки ліцензовані посередники можуть приймати оплату таким чином. Якщо вам пропонують виплатити гроші на руки або перерахувати на картку – найімовірніше це робота шахраїв.

Будьте обачними, ретельно перевіряйте інформацію, не дайте себе ошукати!