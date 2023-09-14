18-річний юнак викрав на заправці автомобіль, але далеко не заїхав

Зловмисник викрав автомобіль, який власник залишив на стоянці неподалік автозаправної станції у Борщові.

До співробітників відділення поліції №1 міста Борщева звернувся місцевий житель і повідомив про незаконне заволодіння його автомобілем. Транспортний засіб заявник залишив на стоянці, проте зранку виявив його відсутність.

У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що до злочину причетний раніше судимий 18-річний борщівчанин. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Викрадений автомобіль поліцейські теж розшукали – його зловмисник залишив в селі Кривче – за майже 15 кілометрів від місця злочину. Куди прямував – не зізнається.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу.