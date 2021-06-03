Фінальні тижні підготовки до однієї з головних фешн-подій міста. 18 красунь змагатимуться за титул «Міс Тернопіль-2021».

Дефіле, зустрічі з фахівцями та експертами – всім цим живуть дівчата впродовж вже декількох тижнів. Тепер ж на кожну з учасниць чекає індивідуальна фотосесія, ідеться в сюжеті Т1 Новин.

Участь в конкурсі беруть професійні моделі та ті, для кого працювати перед камерою – справжній виклик.

Світлини учасниць організатори розмістять у соціальних мережах, там тернополяни обиратимуть дівчину, яка отримає титул «Міс глядацьких симпатій». Сам конкурс відбудеться вже 14 червня.

Додамо, переможниця конкурсу «Міс Тернопіль» представлятиме наш регіон на всеукраїнському рівні і боротиметься за звання «Міс Україна-2021».