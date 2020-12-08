Гуморист Григорій Драпак вишив величезний образ.

Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Znaj.ua.

Повідомляється, що український гуморист, артист розмовного жанру і член журі Тернопільської “Ліги сміху” Григорій Драпак вирішив зайнятися своїм хобі під час карантину — вишиванням хрестиком.

Артист розповів, що власноруч вишив величезне полотно з 175 000 хрестиків і 93 кольорів.

“За час карантину завершив вишивку “Добрий пастор”. 175 000 хрестиків, 93 кольори… моє хобі…” – написав Григорій Драпак.

До публікації Драпак додав знімок, де він тримає в руках власноруч вишите полотно. На полотні зображений пастух, який стежить за стадом овець.

Саме ж полотно має досить великі розміри. Григорій Драпак тримає роботу в руках перед собою і вона практично повністю його закриває.