17-річний хлопець з Тернополя представляє Україну на Чемпіонаті Світу з бойових мистецтв

Збірна України зі змішаних бойових мистецтв UFMMA вирушила до Греції на Чемпіонат світу U18.

Україну на цьому престижному турнірі представляють 33 спортсмени. Серед них – тернополянин Маркіян Качур. Він вихованець “Workout Hall”. Виступатиме у ваговій категорії 81.6 кг віком 16-17 років.

Незважаючи на юний вік, Маркіян тривалий час займається спортом. Він вже неодноразово брав участь у різноманітних змаганнях: обласних чемпіонатах

А тоді виборов Чемпіонат України, потрапив у збірну України. То ж цього разу – світовий рівень та серйозні суперники.

Результати Чемпіонату Світу U18 будуть відомі сьогодні-завтра, адже тривалість змагань – 2 дні.